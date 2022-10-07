The Washington Post: В России уже нашли замену Путину 9 7.10.2022, 7:39

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Он может представлять смену поколений в российской власти.

7 октября Владимир Путин будет праздновать 70-летний юбилей, а его окружение уже задумалось над кандидатурой будущего преемника президента РФ.

Путин вплотную приблизился к возрасту, который российская пропаганда привыкла называть «старостью» (как в случае с Джо Байденом – ред.) и искать первые признаки деменции. Однако после провала в войне против Украины и экономического уничтожения России, возможно, этот сценарий будет для действующего хозяина Кремля самым приемлемым.

The Washington Post пишет, что в РФ уже нашли замену Путину. Новым российским главой может стать министр сельского хозяйства, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева Дмитрий Патрушев.

В октябре чиновнику исполнится 45 лет и он может представлять смену поколений в российской власти.

«Он может стать премьер-министром в один день, а на следующий день станет президентом», — сказал источник WP, близкий к отцу главы Минсельхоза.

Преимущества Патрушева не только в возрасте, но и во владении несколькими языками и то, что он не участвовал в войне. Навальный, которому также прочат место президента РФ, вряд ли станет президентом РФ. Дело в том, что он — «враг элит», а Патрушев давно работает в «системе» и может найти поддержку Совфеда и Госдумы.

Другими возможными претендентами на позицию Путина WP называет премьера Михаила Мишустина, мэра Москвы Сергея Собянина, замглавы администрации президента Дмитрия Козака, бывшего охранника президента, главу Тульской области Алексея Дюмина, а также Николая Патрушева.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин, которые недавно проявили невиданную медийную активности, вряд ли стоит воспринимать всерьез. В СМИ считают, что цель их борьбы – деньги и престиж, а не за реальная власть в стране.

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