Украинская армия освободила еще три населенных пункта: видео и карты
- 7.10.2022, 8:10
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ВСУ успешно наступают на всех направлениях.
Вооруженные Силы Украины продолжают успешное контрнаступление на всех направлениях, и аналитики из Deep State публикуют фото украинских защитников из Грековки на границе с Харьковской областью, передает apostrophe.ua.
«Грековка освобождена», - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его информации, продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганской области.
Россияне готовятся к длительной обороне - окапываются, минируют территории, но у ВСУ совсем другие планы.
По словам Гайдая, оккупанты убегали из-под Харькова и Лимана на территорию Луганщины, поэтому выбить их оттуда будет труднее. Также россиян больше не удивишь неожиданным наступлением на этом направлении.
В то же время начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев на фоне разрушенного патриотического лагеря рассказал об освобождении Глушковки.
Также населенный пункт Трифоновка в Херсонской области снова под украинским флагом.