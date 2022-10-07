Украинская армия освободила еще три населенных пункта: видео и карты 7.10.2022, 8:10

6,540

ВСУ успешно наступают на всех направлениях.

Вооруженные Силы Украины продолжают успешное контрнаступление на всех направлениях, и аналитики из Deep State публикуют фото украинских защитников из Грековки на границе с Харьковской областью, передает apostrophe.ua.

«Грековка освобождена», - сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его информации, продолжаются тяжелые бои за другие населенные пункты Луганской области.

Россияне готовятся к длительной обороне - окапываются, минируют территории, но у ВСУ совсем другие планы.

По словам Гайдая, оккупанты убегали из-под Харькова и Лимана на территорию Луганщины, поэтому выбить их оттуда будет труднее. Также россиян больше не удивишь неожиданным наступлением на этом направлении.

В то же время начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев на фоне разрушенного патриотического лагеря рассказал об освобождении Глушковки.

Также населенный пункт Трифоновка в Херсонской области снова под украинским флагом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».