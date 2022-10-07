Видеофакт: Российские солдаты принимали пищу и спали в хлеву со свиньями

Видеофакт: Российские солдаты принимали пищу и спали в хлеву со свиньями20
- 7.10.2022, 9:59
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СБУ показала «казарму» войск РФ в освобожденной Любимовке на Херсонщине.
После освобождения Любимовки на Херсонщине сотрудники СБУ начали проверку заброшенных позиций так называемой «второй армии мира».
И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха: оккупанты делили стол и сон со свиньями.
«Нашли себе подобных», – прокомментировал местный житель, который провел экскурсию по «командному пункту» россиян.
Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.