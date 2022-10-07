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Видеофакт: Российские солдаты принимали пищу и спали в хлеву со свиньями

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  • 7.10.2022, 9:59
  • 13,102
Видеофакт: Российские солдаты принимали пищу и спали в хлеву со свиньями

СБУ показала «казарму» войск РФ в освобожденной Любимовке на Херсонщине.

После освобождения Любимовки на Херсонщине сотрудники СБУ начали проверку заброшенных позиций так называемой «второй армии мира».

И от увиденного не смогли сдержать слез от смеха: оккупанты делили стол и сон со свиньями.

«Нашли себе подобных», – прокомментировал местный житель, который провел экскурсию по «командному пункту» россиян.

Но это были не все находки. Среди грязи и вони стояли украденные стиральные машины.

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