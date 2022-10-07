Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ жгут документы и готовятся бежать

Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ жгут документы и готовятся бежать2
- 7.10.2022, 10:18
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Оккупанты в Сватово охватила паника.
Оккупационные войска России на фоне наступательной операции армии Украины в Луганской области готовятся к бегству. В оккупированном Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, вывозят оборудование и жгут документацию. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.
В своем Telegram-канале он написал о том, что в Сватово российская армия заминировали объекты инфраструктуры и призывает к самостоятельному выезду из оккупированного города. Так называемые «органы власти» работают в «сокращенном формате».
«Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения — прежде всего, оборудование», - отметил Гайдай.
Также он подчеркнул, что в подконтрольной врагу Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов. Особенно бумаги, в которых содержится информация об истории оккупации.