Наступление ВСУ на Луганщине: войска РФ жгут документы и готовятся бежать 2 7.10.2022, 10:18

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Оккупанты в Сватово охватила паника.

Оккупационные войска России на фоне наступательной операции армии Украины в Луганской области готовятся к бегству. В оккупированном Сватово они минируют объекты инфраструктуры, здания и территории, вывозят оборудование и жгут документацию. Об этом заявил руководитель областной военной администрации Сергей Гайдай.

В своем Telegram-канале он написал о том, что в Сватово российская армия заминировали объекты инфраструктуры и призывает к самостоятельному выезду из оккупированного города. Так называемые «органы власти» работают в «сокращенном формате».

«Наверное, понимая о неудобном для длительной обороны ландшафте местности, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения — прежде всего, оборудование», - отметил Гайдай.

Также он подчеркнул, что в подконтрольной врагу Кадиевке россияне массово уничтожают архивы и копии документов. Особенно бумаги, в которых содержится информация об истории оккупации.

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