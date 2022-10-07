Украинская армия наступает на Сватово: карты боев на утро 7 октября 7.10.2022, 10:29

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Российский фронт «трещит» на юге и востоке.

Украинские войска продолжают атаки в направлении Сватово-Кременная и вблизи освобожденного Купянска. В то же время оккупанты усиливают позиции вблизи Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW) и карту боевых действий Deepstatemap.

Линия Оскол - Кременная

Аналитики ISW утверждают, что ВСУ продвигаются восточнее Купянска и зашли в населенный пункт Глушковка. Вероятно, украинская армия усиливает подкрепление в этом направлении, чтобы продвинуться к Сватово.

Однако российские войска на этом участке фронта пытаются замедлить движения ВСУ.

По данным экспертов, российские войска теряют связь со Сватово и Кременной Луганской области. В то же время враг продолжает контролировать трассу R66 (дорога Сватово-Кременная) и ожидают атак украинских сил.

Украинская карта боевых действий подтверждает продвижение ВСУ на этом направлении. Защитники освободили село Грековка на Сватовском направлении и продолжают наступление.

Донбасс

Главной целью России на этом направлении остается полный захват Донецкой области. Оккупационные войска усилили атаки вблизи Бахмута и имеют некоторые успехи, которые подтверждает Генштаб ВСУ.

Российское руководство перебросило на Бахмутское направление боевиков из ЧВК «Вагнера». Вероятно, наемники вошли в населенный пункт Веселая Долина и Зайцево. При этом оккупанты обстреливают Бахмут и участок фронта Донецк-Авдеевка.

По данным карты Deepstatemap, враг усилился вблизи Бахмута, занял Веселую Долину и находится вблизи Зайцево. На этом участке фронта продолжаются активные бои.

Херсонская область

На юге Украины после активных контрнаступательных действий замедлились темпы продвижения. Аналитики предполагают, что украинские войска перегруппируются, чтобы продолжить штурмы.

По данным ISW, российская армия усиливает оборону в центральной части Херсонской области, чтобы удержать линию Берислав-Новая Каховка. Оккупанты роют траншеи и перекидывают системы радиолокационной защиты.

Также российские войска пытались атаковать вблизи Любомировки (27 км северо-западнее Херсона), чтобы сдвинуть фронт. Однако штурмы оказались безуспешными.

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