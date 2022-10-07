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Путинские активисты хотели поздравить «вождя» с днем рождения, но их забрали в полицию

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  • 7.10.2022, 10:55
  • 5,206
Путинские активисты хотели поздравить «вождя» с днем рождения, но их забрали в полицию

Баннер с поздравлением провисел недолго.

В российском Екатеринбурге путинские активисты хотели поздравить «вождя» с днем рождения, но их забрали в полицию, сообщает телеграм-канал «Хартия 97%».

Для этого они развесили на мосту огромный баннер с поздравлением. Но, видимо, совсем забыли, что размещение любых материалов нужно согласовать.

На место приехала полиция и забрала активистов в отделение. А чуть позже другие люди подъехали убирать баннер.

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