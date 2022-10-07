закрыть
7 октября 2022, пятница, 11:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В республике Алтай не мобилизовали ни одного человека

1
  • 7.10.2022, 11:11
  • 3,678
В республике Алтай не мобилизовали ни одного человека

Регион взбунтовался против Кремля?

В республике Алтай (РФ) не мобилизовали ни одного человека, заявил в своем телеграм-канале сенатор от региона Владимир Полетаев.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал Полетаев.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов подтвердил изданию «Толк», что в республике не мобилизован ни один житель. «Информацию о квоте для регионов не комментируем. В настоящее время о наличии претензий к работе военкоматов не известно», — заявил Максимов.

«Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время», — добавил военком региона Олег Денисенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда
Зачем платить зарплату прокурорам?
Зачем платить зарплату прокурорам? Ирина Халип