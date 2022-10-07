В республике Алтай не мобилизовали ни одного человека 1 7.10.2022, 11:11

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Регион взбунтовался против Кремля?

В республике Алтай (РФ) не мобилизовали ни одного человека, заявил в своем телеграм-канале сенатор от региона Владимир Полетаев.

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — написал Полетаев.

Пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов подтвердил изданию «Толк», что в республике не мобилизован ни один житель. «Информацию о квоте для регионов не комментируем. В настоящее время о наличии претензий к работе военкоматов не известно», — заявил Максимов.

«Какой план нам пришел, мы его и выполняем. План есть, но не на это время», — добавил военком региона Олег Денисенко.

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