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«Слушай, добей, а?»: украинский воин спасает оккупанта, которого прижало к стене БТРом

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  • 7.10.2022, 11:33
  • 5,796
«Слушай, добей, а?»: украинский воин спасает оккупанта, которого прижало к стене БТРом

Убегая, россияне бросили своего раненого военного врача из Костромы.

Украинский военный в боевых условиях отказался добивать раненого врага по его просьбе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что российский военный оказался зажатым между БТРом и стеной после встречи с ВСУ. Он начал умолять, чтобы его добили, но один из наших бойцов пытается вытащить его. Даже, несмотря на то, что бой продолжается.

«Мы же не вы», - говорит боец и начинает помогать врагу, который называется врачом из Костромы.

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