Мешки для вещей и высадка десанта: К чему готовятся лукашенковские войска в Гомельской области 1 7.10.2022, 11:43

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Изучили госзакупки.

Вслед за Россией слово «мобилизация» в разном контексте все чаще звучит и из уст белорусского диктатора.

«Флагшток» изучил госзакупки, которые сейчас проводятся в Гомельской области, чтобы понять, имеются ли приметы подготовки к мобилизации.

Нетипичную закупку проводит Брагинский райисполком. Районному органу исполнительной власти понадобились мешки для упаковки личных вещей военнообязанных в количестве 250 штук. Согласно описанию это должны быть полимерные мешки размером не более 60х110 см.

Более тщательное изучение других закупок показало, что аналогичные по описанию мешки в настоящее время закупают также Гомельский и Хойникский райисполкомы. Здесь закупается соответственно 420 и 350 мешков.

Все эти районы расположены на границе с Украиной. Совокупный размер закупки мешков для личных вещей в приграничных районах составляет 1 020 штук.

Ранее районные исполнительные комитеты Гомельской области лишь раз закупали полимерные мешки. Было это в апреле 2022 года, когда Мозырский райисполком закупал 1100 зеленых полимерных мешков. Тогда в состав закупки входил также хозяйственный инвентарь, такой как лопаты, топоры и ножовки.

Закупка мешков для упаковки личных вещей военнообязанных может указывать на подготовку мобилизационных мероприятий в отдельных районах области.

Мозырский погранотряд, дислоцирующийся в поселке Прудок, проводит закупку стендов и табличек. Среди стандартных для пограничной войсковой части стендов оказался один нетипичный, на котором представлены события соответствующие команде «Воздух».

На стенде представлены четыре варианта событий с указанием времени и ответственного. В частности, здесь есть сценарий с высадкой десанта с двух самолетов на расстоянии 1 км за государственной границей. Курс 230, соответствующий данному сценарию, означает движение в юго-западном направлении. При этом остальные сценарии, представленные на стенде предполагают перемещение летательных объектов с востока на запад.

Закупка табличек Мозырским погранотрядом может указывать на проведение новых учений погранвойск.

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