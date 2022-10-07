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Спецназ KRAKEN выбил оккупантов из Глушковки в Харьковской области

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  • 7.10.2022, 12:05
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Спецназ KRAKEN выбил оккупантов из Глушковки в Харьковской области

ВСУ продолжают «зачистку» региона от российских войск.

Украинские силы освободили село Глушковка в Купянском районе Харьковской области.

Об этом вечером сообщил в Telegram начальник штаба спецподразделения KRAKEN Константин Немичев, опубликовав видео из освобожденного населенного пункта.

«Сейчас мы находимся в населенном пункте Глушковка. Здесь в 2019 году мы построили детский патриотический лагерь. Но с приходом «русского мира» это все разрушилось. Все это мы отстроим, и дальше будем развивать молодежь, и будет все Украина. Слава Украине», — сказал Немичев.

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