«Соловьев постоянно бормочет»: Пионтковский озвучил новый лозунг российской пропаганды 3 7.10.2022, 12:59

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Пропагандисты «сменили пластинку» после безумных речей Путина и Охлобыстина.

Российский оппозиционер, политолог, журналист и математик Андрей Пионтковский объяснил, что именно Путин задал смену риторики пропаганды, когда в день аннексии оккупированных украинских территорий выступил с безумными речами об англосаксах, захватывающих мир.

«И Соловьев постоянно бормочет об этом сейчас. Это уже считается официальным лозунгом российской пропаганды. «Нам уже не какие-то там жидобендеровцы и неонацисты грозят, а сатанисты», – объяснил эксперт в эфире «24 канала» во время беседы с Дарьей Кудымовой.

Отметим, что именно поэтому, видимо, путинист Охлобыстин в своем восторженном обращении к россиянам предложил называть войну против Украины и Запада священной.

Также Пионтковский заявил, что Путин вступил в последний этап своей жизни еще 19 сентября.

«Он впал в совершенно неадекватное состояние, возвращаясь с саммита ШОС. Это было для него страшное психологическое унижение – вот это презрительное отношение лидеров Юга. Не любят они проигравших», – подытожил политолог.

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