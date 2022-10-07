«Соловьев постоянно бормочет»: Пионтковский озвучил новый лозунг российской пропаганды

«Соловьев постоянно бормочет»: Пионтковский озвучил новый лозунг российской пропаганды3
- 7.10.2022, 12:59
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Пропагандисты «сменили пластинку» после безумных речей Путина и Охлобыстина.
Российский оппозиционер, политолог, журналист и математик Андрей Пионтковский объяснил, что именно Путин задал смену риторики пропаганды, когда в день аннексии оккупированных украинских территорий выступил с безумными речами об англосаксах, захватывающих мир.
«И Соловьев постоянно бормочет об этом сейчас. Это уже считается официальным лозунгом российской пропаганды. «Нам уже не какие-то там жидобендеровцы и неонацисты грозят, а сатанисты», – объяснил эксперт в эфире «24 канала» во время беседы с Дарьей Кудымовой.
Отметим, что именно поэтому, видимо, путинист Охлобыстин в своем восторженном обращении к россиянам предложил называть войну против Украины и Запада священной.
Также Пионтковский заявил, что Путин вступил в последний этап своей жизни еще 19 сентября.
«Он впал в совершенно неадекватное состояние, возвращаясь с саммита ШОС. Это было для него страшное психологическое унижение – вот это презрительное отношение лидеров Юга. Не любят они проигравших», – подытожил политолог.