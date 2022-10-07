В Калужской области РФ прогремел взрыв на военном аэродроме

В Калужской области РФ прогремел взрыв на военном аэродроме5
- 7.10.2022, 14:12
- 13,386
Россия запускала иранский дрон по Украине, а он взорвался над взлетной полосой.
На аэродром у поселка Шайковка Калужской области (РФ) могла быть совершена атака. Заявляется, что на территорию залетел неизвестный беспилотник и взорвался «над взлетно-посадочной полосой», пишет obozrevatel.com.
Такие данные около 12:30 в пятницу, 7 октября, опубликовал один из пропагандистских Telegram-каналов. Были ли на военном объекте какие-либо разрушения, где именно произошел взрыв и был ли беспилотник вообще – еще предстоит выяснить.
Обычно информация о «бавовне» в России засекречена и не оглашается в росСМИ. Более того, «журналисты» страны-агрессора могли специально сделать вброс об «атаке» в собственных целях.
Авторы Telegram-канала написали, что на территории воинской части, скорее всего, взорвался «большой беспилотник».
«По имеющейся информации, пострадавших нет», – сказано в сообщении.
Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что, вероятно, на Калужском военном аэродроме упал и взорвался иранский беспилотник, которые оккупанты выпустили в сторону Украину.
«Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге», - написал Цаплиенко в Telegram-канале.