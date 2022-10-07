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В Калужской области РФ прогремел взрыв на военном аэродроме

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  • 7.10.2022, 14:12
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В Калужской области РФ прогремел взрыв на военном аэродроме

Россия запускала иранский дрон по Украине, а он взорвался над взлетной полосой.

На аэродром у поселка Шайковка Калужской области (РФ) могла быть совершена атака. Заявляется, что на территорию залетел неизвестный беспилотник и взорвался «над взлетно-посадочной полосой», пишет obozrevatel.com.

Такие данные около 12:30 в пятницу, 7 октября, опубликовал один из пропагандистских Telegram-каналов. Были ли на военном объекте какие-либо разрушения, где именно произошел взрыв и был ли беспилотник вообще – еще предстоит выяснить.

Обычно информация о «бавовне» в России засекречена и не оглашается в росСМИ. Более того, «журналисты» страны-агрессора могли специально сделать вброс об «атаке» в собственных целях.

Авторы Telegram-канала написали, что на территории воинской части, скорее всего, взорвался «большой беспилотник».

«По имеющейся информации, пострадавших нет», – сказано в сообщении.

Украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко отметил, что, вероятно, на Калужском военном аэродроме упал и взорвался иранский беспилотник, которые оккупанты выпустили в сторону Украину.

«Иранский беспилотник, запущенный в сторону Украины, упал и взорвался на российском аэродроме в Калуге», - написал Цаплиенко в Telegram-канале.

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