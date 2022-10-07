Андрей Шарендо: Нобелевскую премию мира получили все белорусские политзаключенные 7.10.2022, 14:15

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Андрей Шарендо

фото: CHARTER97.ORG

Их освобождение — первый шаг к свержению диктаторских режимов.

Белорусский правозащитник и политзаключенный Алесь Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо рассказал сайту Charter97.org, как это событие отразится на нашей стране:

— Это человек, который достоин этой премии. Он всю жизнь посвятил развитию национальной идеи Беларуси и развитию правозащитного общества страны. Но я расцениваю эту награду не только как именную, она посвящена не только Алесю Беляцкому, но и всем тем людям, которые сейчас находятся в тюрьмах по политическим причинам. То есть я бы охарактеризовал эту премию как премию, посвященную всем политзаключенным, которые не отказались от своей гражданской позиции и жизненных принципов.

Ну и безусловно это очень хорошо повлияет на будущее Беларуси. Наши политзаключенные должны оказаться в ближайшее время на свободе, потому что будет повышенное внимание к этой проблеме. А их освобождение — это первый шаг к свержению диктатуры как Лукашенко, так и Путина, это может принести свободу всему нашему региону.

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