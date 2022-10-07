Лукашисты перераспределили акции госпредприятий 3 7.10.2022, 14:39

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Речь идет о десятках миллионов белорусских рублей.

«Правительство» распорядилось передать новым собственникам доли в различных госпредприятиях общим объемом в десятки миллионов рублей из республиканской собственности или активов местных административно-территориальных единиц – большую часть получили Госкомитет по имуществу и профильные холдинги, пишет myfin.by.

«Совет министров» Беларуси решил перераспределить доли госпредприятий, которые до этого находились в собственности местных органов власти или других государственных организаций – об этом говорится в его новом постановлении № 660.

Всего в республиканскую собственность были переданы бумаги 15 открытых акционерных обществ, среди которых «АМКОДОР», «Белинвестбанк», «Пинский мясокомбинат» и «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Самые крупные перераспределенные доли включают акции Барановичской птицефабрики (объем более 1,35 млн рублей), «Белшины» (почти 1,6 млн рублей), Брестского электромеханического заводо (1,16 млн рублей), Пинского промышленно-торгового объединения «Полесье» (1,36 млн рублей), а также предприятий «Красносельскстройматериалы» (в общей сложности более 4,1 млн рублей) и «КЕРАМИН» (около 2,25 млн рублей).

Большая часть долей в указанных акционерных обществах идет Государственному комитету по имуществу, однако значительное количество ценных бумаг направлено в крупные холдинги. К примеру, «Белорусская стекольная компания» получает акции стекольных предприятий, Агропромышленный холдинг управделами Лукашенко – ряда сельхозпредприятий, а «Белорусская цементная компания» – производителей стройматериалов.

Кроме того, согласно документу, из республиканской собственности в хозяйственное ведение республиканских унитарных предприятий передаются доли 10 акционерных обществ, самые значительные из которых относятся к «Гомельстеклу» и «Кричевцементношиферу» – по 27 млн рублей каждая.

Госкомитет по имуществу также получил акции 12 предприятий, принадлежавших госконцернам, унитарным предприятиям и другим организациям – их общий объем незначителен.

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