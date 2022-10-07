«65 человек пропали из мобилизованных»: оккупанты РФ жалуются на катастрофические потери в Украине 1 7.10.2022, 16:32

2,870

Они признались, что в Украине находятся под постоянным огнем.

Один из военных РФ признается в телефонном разговоре, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт. Перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

- Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали, – рассказал захватчик.

Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».