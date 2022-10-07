«65 человек пропали из мобилизованных»: оккупанты РФ жалуются на катастрофические потери в Украине

«65 человек пропали из мобилизованных»: оккупанты РФ жалуются на катастрофические потери в Украине1
- 7.10.2022, 16:32
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Они признались, что в Украине находятся под постоянным огнем.
Один из военных РФ признается в телефонном разговоре, что 65 мобилизованных исчезли буквально на второй день после прибытия на фронт. Перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.
- Танки через нас стреляют друг в друга, а мы в доме. У нас 65 человек пропало вот из этих – мобилизованных. Только приехали – и вот на второй день пропали, – рассказал захватчик.
Кроме того, российский военный пожаловался, что находится под постоянным танковым огнем.