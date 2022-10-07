Украинские морпехи уничтожили десять единиц вражеской техники

Украинские морпехи уничтожили десять единиц вражеской техники1
- 7.10.2022, 16:34
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Также ликвидированы 12 бойцов российской армии.
Морские пехотинцы ВМС ВСУ за сутки уничтожили 10 единиц вражеской техники. В частности, четыре танка, БМП и радиолокационную станцию.
Об этом сообщили на фейсбук-странице ВМС ВСУ.
Кроме того, украинские морпехи ликвидировали 12 бойцов российской армии.
«Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожили 12 человек живой силы, 4 танка, самоходную гаубицу «Мста-С», самоходную гаубицу «Акация», боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины и радиолокационную станцию. Окончательные потери врага уточняются», – говорится в сообщении.