Украинские морпехи уничтожили десять единиц вражеской техники 1 7.10.2022, 16:34

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Также ликвидированы 12 бойцов российской армии.

Морские пехотинцы ВМС ВСУ за сутки уничтожили 10 единиц вражеской техники. В частности, четыре танка, БМП и радиолокационную станцию.

Об этом сообщили на фейсбук-странице ВМС ВСУ.

Кроме того, украинские морпехи ликвидировали 12 бойцов российской армии.

«Наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожили 12 человек живой силы, 4 танка, самоходную гаубицу «Мста-С», самоходную гаубицу «Акация», боевую машину пехоты, 2 боевые бронированные машины и радиолокационную станцию. Окончательные потери врага уточняются», – говорится в сообщении.

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