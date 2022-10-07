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Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования российских офицеров

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  • 7.10.2022, 17:00
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Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования российских офицеров

Над зданием виден густой дым.

Во временно захваченном россиянами Мариуполе группа сопротивления «Ї» заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео, на котором можно видеть густой дым, поднимающийся с места, где стоит здание российских офицеров.

«Группа Мариупольского Сопротивления «Ї» сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века», - отметил чиновник под видео.

Он процитировал сообщение от участников мариупольского сопротивления об их поджоге вражеского имущества.

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