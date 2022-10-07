Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования российских офицеров

Партизаны Мариуполя подожгли место расквартирования российских офицеров1
- 7.10.2022, 17:00
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Над зданием виден густой дым.
Во временно захваченном россиянами Мариуполе группа сопротивления «Ї» заявила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко и опубликовал видео, на котором можно видеть густой дым, поднимающийся с места, где стоит здание российских офицеров.
«Группа Мариупольского Сопротивления «Ї» сообщила об успешном поджоге места расквартирования российских офицеров в Мариуполе. Хорошее поздравление ко дню рождения самого отвратительного диктатора 21 века», - отметил чиновник под видео.
Он процитировал сообщение от участников мариупольского сопротивления об их поджоге вражеского имущества.