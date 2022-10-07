Командир Грузинского легиона: РФ стала одним из крупнейших поставщиков оружия и техники для ВСУ 2 7.10.2022, 17:22

С начала войны украинская армия захватила более тысячи единиц тяжелого вооружения.

Россия стала вторым поставщиком оружия и техники для украинской армии после США. В целом, Украина с начала войны захватила более тысячи единиц техники армии РФ.

Россия негласно стала одним из самых крупных поставщиков оружия и техники для украинских военных. ВСУ с начала войны захватили более 400 трофейных танков и практичную тысячу бронемашин разного типа.

Об этом в интервью «Радио НВ» рассказал командир Грузинского легиона Мамука Мамулашвили.

«Можно саркастически сказать, русскими было поставлено много вооружений для украинской армии. Я бы сказал, после Соединенных Штатов, Россия сегодня второй поставщик вооружений украинской армии», — подчеркнул Мамулашвили.

Отметим, что на конец сентября украинские военные захватили более тысячи единиц различного вооружения оккупантов. Среди них: более 400 танков, порядка 700 бронемашин разного типа, а также 170 артиллерийских систем.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные по состоянию на 7 октября продолжают контрнаступление сразу на двух направлениях: в Харьковской и Херсонской областях. Деоккупируют территории также и в Луганской области. В то же время оккупанты предпринимают активные попытки сломать украинскую оборону по линии Горловка – Бахмут – Пески. Однако особого успеха противник не имеет.

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