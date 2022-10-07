Belavia возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан

Belavia возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан2
- 7.10.2022, 17:24
Билет в одну сторону - 299 евро.
Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан, сообщила пресс-служба компании.
Первый рейс вылетит из Минска 25 октября, с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам 1 раз в 2 недели.
Расписание рейсов (время для всех аэропортов указано местное):
- вылет из Минска в 22.40, прилет в Туркменбаши в 4.45;
- вылет из Туркменбаши в 5.45, возвращение в Минск в 8.05.
Минимальная стоимость билетов в одну сторону — от 299 евро, в обе — 520 евро (тарифный бренд — Smart).
Гражданам Республики Беларусь для въезда в Туркменистан необходима виза.