Belavia возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан 2 7.10.2022, 17:24

Фота: charter97.org

Билет в одну сторону - 299 евро.

Белорусский авиаперевозчик «Белавиа» возобновляет регулярные рейсы в Туркменистан, сообщила пресс-служба компании.

Первый рейс вылетит из Минска 25 октября, с 1 ноября рейсы будут выполняться по вторникам 1 раз в 2 недели.

Расписание рейсов (время для всех аэропортов указано местное):

- вылет из Минска в 22.40, прилет в Туркменбаши в 4.45;

- вылет из Туркменбаши в 5.45, возвращение в Минск в 8.05.

Минимальная стоимость билетов в одну сторону — от 299 евро, в обе — 520 евро (тарифный бренд — Smart).

Гражданам Республики Беларусь для въезда в Туркменистан необходима виза.

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