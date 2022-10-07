IT-армия Украины взломала сайт ОДКБ 3 7.10.2022, 18:45

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На нем появилось послание для Путина.

Украинская IT-армия взломала сайт Организации Договора о коллективной безопасности. На странице было размещено «поздравление» для президента России Владимира Путина, пишет «Гордон».

Путину, который 7 октября отмечает день рождения, пожелали поскорее отправиться под суд.

«На связи IT-армия Украины. Хотим поздравить Путина с его последним днем рождения и пожелать ему «комфортного" путешествия в Гаагу», – говорилось в сообщении.

Позже сайт возобновил работу.

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