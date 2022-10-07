Как компании стирают Беларусь из своей истории и бренда 1 7.10.2022, 19:31

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Многие удаляют свои сайты в зоне by.

После 24 февраля западные заказчики часто отказываются работать с подрядчиками из Беларуси и России. Некоторые компании принимают ответные меры — просят своих сотрудников скрывать белорусскую локацию в LinkedIn и пользоваться VPN во время работы. Немало компаний идут еще дальше и стараются скрыть всякую связь с Беларусью, хотя и продолжают работать в стране, пишет dev.by.

Реструктуризация и ребрендинг

Как минимум две известные компании реструктурировали и/или переименовали свои бизнесы в Беларуси: аутсорс-разработчик IBA Group (штат в 2021 году — 2380 человек) и производитель медицинской техники и систем безопасности Adani (штат в Беларуси — более 500 человек).

Обе компании довольно активно сотрудничали с государственными органами и предприятиями Беларуси. Александр Лукашенко поручал директору Adani Владимиру Линеву «взять на контроль обеспечение аппаратами медучреждений», а IBA Group выполняет госзаказы для налоговой и разрабатывает приложения для городского транспорта.

Теперь одно из подразделений IBA в Беларуси называется «Международный деловой альянс». При этом сайт компании остался с прежним названием — iba.by. Написано, что «альянс» — это «группа ИТ-компаний, в которую входят компании из Беларуси и России».

Судя по информации из ЕГР, юрлицо «Международный деловой альянс» существует с 2001 года. Раньше такое название носил могилевский филиал IBA Group.

«Международный деловой альянс» вошел в ПВТ в этом году.

На глобальном сайте IBA Group нет офисов в Беларуси и России.

Пресс-служба «Международного делового альянса» подтвердила dev.by, что IBA Group вышла из состава учредителей компании в 2022 году, но заверила, что это не повлияет ни на обязательства перед клиентами и сотрудниками, ни на планы по развитию.

Там сообщили, что «Международный деловой альянс» даже строит планы по расширению штата ИТ-специалистов, в том числе за счет выпускников профильных учебных заведений.

При этом в выписках еще двух аффилированных юрлиц — иностранного предприятия «АйБиЭй АйТи Парк» и ООО «ИВА-Гомель-Парк» (резиденты ПВТ) — нет свежих изменений в 2022-м.

Тем временем Adani меняет уже третье название за последние два года.

Изначально компания Линева в Беларуси называлась ЗАО «Адани Технолоджис». В 2021 году название поменяли — на ЗАО «Исследовательский и инновационный центр Линева». На международном рынке она стала называться Linev Group. Но проходит год — и название снова меняют. Теперь на западном рынке предприятие называет Linev Systems, а на рынке России и Беларуси — «Адвин».

Общую путаницу подчеркивает тот факт, что у компании три сайта: adanisystems.com (на самом сайте компания называется Linev Systems), linevgroup.com и advin.by. Причем на последнем нет адреса белорусского офиса, а только адрес российского.

Плохая репутация домена by

Наиболее распространенный способ скрыть связь со страной — удалить информацию о белорусских офисах с официального сайта компании и переехать на международный домен.

EPAM и Wargaming удалили белорусские страницы со своих сайтов в первые недели после начала войны. Сейчас страница epam.by автоматически адресует пользователя на epam.com.

Русскоязычный сайт старейшей ИТ-компании Беларуси ScienceSoft (штат в Беларуси в 2021 году — 620 человек) теперь называется scnsoft.team — на него автоматически ведет старый сайт scnsoft.by. На глобальном сайте — scnsoft.com — офисы в Беларуси не упоминаются (в Европе компания работает еще в Латвии, Финляндии и Грузии).

Больше нет сайта vrpconsulting.by, хотя на официальной странице VRP (штат в 2021 году — 620 человек) в Facebook такой сайт до сих пор значится. Русскоязычный Facebook компании не обновляется с 22 февраля. На глобальном сайте компании офисы в Беларуси не упоминаются.

Белорусский сайт Softeq Development (штат в 2021 году — 280 человек) — softeq.by — теперь ведет на глобальный сайт с вакансиями компании (в Беларуси вакансий нет).

На сайтах крупных компаний Andersen, Innowise Group, Qulix белорусских локаций больше нет.

Видимо, «почистил» белорусский след и разработчик систем видеонаблюдения Synesis (находится под санкциями ЕС). В марте компания удалила с сайта все собственные «опровержения» про Kipod и санкции. Теперь на сайтах synesis-group.com и synesis.ru компания позиционируется как российская, с единственным офисом и вакансиями в Москве. На сайте synesis.by нет никакой информации про офисы в Беларуси, только устаревшие новости. Впрочем, когда именно «белорусская» информация исчезла, сказать сложно.

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