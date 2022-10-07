Из Беларуси запрещено вывозить муку и гречку

Из Беларуси запрещено вывозить муку и гречку2
- 7.10.2022, 19:45
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Запрет продлили на три месяца.
Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки на три месяца. Постановление было подписано 7 октября, сообщает пресс-служба правительства.
Запрет на вывоз принят в целях защиты внутреннего рынка и распространяется на крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты.
Напомним, запрет был введен в июле этого года на три месяца.