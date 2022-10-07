закрыть
7 октября 2022, пятница, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Из Беларуси запрещено вывозить муку и гречку

2
  • 7.10.2022, 19:45
  • 1,626
Из Беларуси запрещено вывозить муку и гречку

Запрет продлили на три месяца.

Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки на три месяца. Постановление было подписано 7 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Запрет на вывоз принят в целях защиты внутреннего рынка и распространяется на крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты.

Напомним, запрет был введен в июле этого года на три месяца.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда