Из Беларуси запрещено вывозить муку и гречку 2 7.10.2022, 19:45

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Запрет продлили на три месяца.

Правительство продлило запрет на вывоз из Беларуси пшеничной муки и гречки на три месяца. Постановление было подписано 7 октября, сообщает пресс-служба правительства.

Запрет на вывоз принят в целях защиты внутреннего рынка и распространяется на крупы из гречихи, гречневого зерна, готовых пищевых продуктов из гречки, муки пшеничной из пшеницы мягкой и спельты.

Напомним, запрет был введен в июле этого года на три месяца.

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