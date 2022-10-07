Украинский генерал: Повторное наступление на Киев возможно 7.10.2022, 20:37

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Сергей Наев

Но для него россиянам нужно 2-3 месяца.

Командующий Объединенных сил Украины, генерал-лейтенант Сергей Наев считает возможным повторное наступление российских войск на Киев, однако для формирования таких сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца, сообщает «Украинская правда».

«Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени.

Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца», — заявил Наев.

В то же время Наев отметил, что Киев сейчас защищен лучше, чем был перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Он также высказал мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине, «когда получит соответствующую команду от РФ».

«Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил», - заверил Наев.

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