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В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение с 200 могилами

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  • 7.10.2022, 22:04
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В освобожденном Лимане обнаружили массовое захоронение с 200 могилами

По предварительной информации, там похоронены гражданские.

Глава Донецкой ОВА Украины Павел Кириленко сообщил, что в освобожденном Лимане обнаружили два массовых захоронения. В одном из них правоохранители насчитали около 200 могил.

«В Лимане известно о двух захоронениях. Одно из них насчитывает около двух сотен могил. По предварительной информации, это — одиночные могилы, где похоронены гражданские», — пишет он в Telegram.

По его словам, во второй братской могиле могут быть как военные, так и гражданские и точное количество погибших еще предстоит установить.

Он добавил, что в Святогорске, который также освободили от россиян, перезахоронили 21 тело. Все погибшие — гражданские, погибшие в оккупации.

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