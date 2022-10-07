В России начали отменять новогодние гуляния 4 7.10.2022, 22:10

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Власти говорят, что по причине мобилизации.

В российских Петербурге, Ленинградской области и Нижнем Новгороде отказались проводить новогодние торжества из-за начавшейся мобилизации. При этом во всех трех регионах подчеркнули, что не станут отменять детские новогодние праздники.

В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверк и прием в Таврическом дворце. В Ленинградской области отменили все областные массовые развлекательные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы. В Нижнем Новгороде также отказались от массовых мероприятий, фейерверков и концертов.

Российские города, как отмечает «Медуза», начали отменять праздничные мероприятия в начале осени, когда украинская армия перешла в успешное наступление. Праздничные мероприятия отменили в Краснодаре, Воронеже, Советске, Черняховске, Ростове-на-Дону, Зеленоградске, Брянске и других городах.

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