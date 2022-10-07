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Российские Telegram-каналы пишут о массовом дезертирстве в Херсоне

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  • 7.10.2022, 23:01
  • 8,064
Российские Telegram-каналы пишут о массовом дезертирстве в Херсоне

Бегут с фронта даже элитные войска.

В захваченной российскими оккупантами Херсонской области массовое дезертирство среди военнослужащих РФ.

Бегут с фронта даже бойцы «элитных» Воздушно-десантных войск. Об этом идет речь в сообщении одного из российских Telegram-каналов.

Отмечается, что сообщения о бегстве оккупантов с фронта поступают от их родственников.

В частности, стало известно о дезертирстве бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ.

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