Российские Telegram-каналы пишут о массовом дезертирстве в Херсоне

Российские Telegram-каналы пишут о массовом дезертирстве в Херсоне3
- 7.10.2022, 23:01
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Бегут с фронта даже элитные войска.
В захваченной российскими оккупантами Херсонской области массовое дезертирство среди военнослужащих РФ.
Бегут с фронта даже бойцы «элитных» Воздушно-десантных войск. Об этом идет речь в сообщении одного из российских Telegram-каналов.
Отмечается, что сообщения о бегстве оккупантов с фронта поступают от их родственников.
В частности, стало известно о дезертирстве бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии РФ.