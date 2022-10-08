«Не более, чем пиар-акция» 8.10.2022, 10:32

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Мнение экономиста о заморозке цен в Беларуси.

6 октября Александр Лукашенко приказал заморозить цены в Беларуси. Чиновники на местах сразу же бросились его исполнять. Обосновано ли такое решение и к чему оно может привести? Флагшток попросил прокомментировать ситуацию гомельского экономиста на условиях анонимности.

По предприятиям начали рассылать письма о предоставлении данных о ценах по состоянию на 6 октября. Смогут ли такие действия чиновников остановить инфляцию?

Рост цен — объективная реальность, которую изменить в одночасье нельзя. Цены берутся не из «воздуха», есть утвержденный порядок их калькуляции. В упрощенном виде они состоят из четырех элементов: материальные затраты (сырье, топливо, покупные комплектующие), зарплаты работников, доход бизнеса (прибыль и амортизация) и доход государства (налоги). Заглянув статистику Белстата, можно увидеть как изменились эти составляющие, и выяснить, кто же в реальности является главным «виновником» инфляции.

О чем говорит статистика, кто виноват в росте цен?

Цены на газ, нефтепродукты, электричество, металл, древесину поднялись во всем мире. Повлиять на это мы никак не можем. Рост цен возможен за счет коррупционных схем в поставках материалов. Но заниматься этим должны не экономисты, а правоохранительные органы.

Увеличение зарплат отстает от роста цен. О том, чтобы остановить инфляцию за счет снижения зарплат, тоже речи не идет.

Сдержать инфляцию можно за счет сокращения налогов, в частности НДС, как это сейчас делают в странах Запада. Но белорусское правительство пошло по обратному пути и наоборот с начала года значительно увеличило ставки налогов на малый бизнес и планирует увеличить их еще в следующем году.

Еще один важный шаг властей по разгону инфляции — увеличение денежной массы в стране. С начала года объем наличных денег в обороте увеличился на 31%. Это говорит о том, что Нацбанк включил печатный станок. Таким образом, именно действия властей разогнали инфляцию.

А сдерживать рост цен собираются за счет сокращения доходов бизнеса. Это вообще возможно?

Прибыль от реализации белорусских организаций за 7 месяцев 2022 года выросла на 21,9%. Это больше, чем темпы инфляции. И на первый взгляд может показаться, что в этом и состоит резерв снижения цен. Но почти пятая часть этих средств «съедается» расчетами по кредитам. Чистая прибыль по сравнению с прошлым годом выросла лишь на 6,5%. А ведь эти средства, которые также «съедает» инфляция, нужны бизнесу для модернизации материально-технической базы. В итоге мы выходим еще на одну объективную причину инфляции — перекредитованность белорусских предприятий.

То есть получается, что в высокой инфляции виноваты в том числе и предприятия, которые набрали огромные кредиты и не могут их вернуть?

Виновата система, которая допускает, чтобы такие предприятия как «Гомсельмаш», «Гомельхлебпром» или «Гомельдрев» продолжали проедать кредиты, разгоняя тем самым процентные ставки. Чтобы выполнять свои обязательства перед банками, предприятия вынуждены повышать цены на продукцию вслед за ростом процентных ставок. Если заморозить цены, то многие наши предприятия нужно будет сразу банкротить.

Какие последствия будет иметь заморозка цен для рядовых граждан? Пропадут ли после этого товары с прилавков магазинов?

В суверенной истории Беларуси уже не раз бывали подобные случаи. По некоторым товарам они действуют до сих пор и никогда не приносят эффекта. У предприятия есть возможность выпускать новинки, модификации и устанавливать на них цены, ни на что не опираясь. Такая же возможность есть и магазина. Сегодня закупали колбасу этого производителя по одной цене, завтра можно закупить колбасу другого производителя по другой цене.

Любые заявления политиков об ограничении цен — лишь пиар-акция. Заморозка цен никогда не будет работать по одной простой причине: от цен зависят поступления налогов в бюджет. Ограничение цен при общем нынешнем падении ВВП означает быстрый крах белорусской экономики. Это все равно, что отключить аппарат искусственной вентиляции легких для больного с пневмонией. Поэтому, как мы сегодня можем видеть, чиновники сознательно разогнали инфляцию. В итоге оторванная от экономической реальности затея Лукашенко, скорее всего, на практике ограничится только имитацией бурной деятельности.

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