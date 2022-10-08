«Пожили и хватит»: оккупант наблюдает, как горит Крымский мост

«Пожили и хватит»: оккупант наблюдает, как горит Крымский мост3
- 8.10.2022, 10:36
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Пути отрезаны.
Российский оккупант в Крыму озадаченно наблюдает за пожаром на Крымском мосту.
Он сам снял и выложил в соцсети свою реакцию не происходящее, сообщает Цензор.НЕТ.
«Пожили и хватит. Мосту п…да. Пути отрезаны», - в отчаянии говорит мужчина.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорелся сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.
По версии россиян, мост пылает из-за подрыва грузовика. Частично обрушились два пролета моста.