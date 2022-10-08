На видео показали, как выглядит Крымский мост после взрыва 10 8.10.2022, 10:45

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Несколько пролетов «плещутся» под водой.

В сети появились видео с последствиями взрыва на Крымском мосту. В результате взрыва Крымский мост получил серьезные разрушения. Как можно увидеть на одной из записей, несколько пролетов моста ушли под воду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

«Поезд на Крымском мосту потушен, судя по видео очевидцев. Несколько автомобильных пролетов лежат в воде», - говорится в описании к видеозаписи.

Утром 8 октября ряд СМИ сообщил, что на железнодорожной ветке Крымского моста возник сильный пожар. Позже в сети появились фото и видео произошедшего, на кадрах виден взрыв.

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