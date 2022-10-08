С обеих сторон Крымского моста образовалась огромная пробка из судов

С обеих сторон Крымского моста образовалась огромная пробка из судов1
- 8.10.2022, 11:48
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В ней стоят десятки кораблей.
После пожара на Крымском мосту наблюдается морская пробка в Черном и Азовском морях.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга движения кораблей и судов Marine Traffic.
Десятки судов стоят на месте в Азовском море, ожидая прохода через Крымский мост.
Также пробка из десятков судов, ожидающих разрешения на прохождение, образовалась со стороны Черного моря.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу. На АЗС на полуострове образовались огромные очереди.
По версии россиян, пожар произошел из-за подрыва грузовика с автоцистернами. Путин создал из-за пожара правительственную комиссию.