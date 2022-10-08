Россияне в панике пытаются бежать из Крыма через Керченскую переправу 17 8.10.2022, 12:30

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Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным полуостровом и РФ отменены.

После разрушения Крымского моста россияне в панике пытаются покинуть Крым через Керченскую паромную переправу. Очередь на первый паром в Керчи растянулась приблизительно на три километра. Машины продолжают прибывать, сообщает телеграм-канал SHOT.

Между тем продажа билетов на поезда в Крым и из него прекращена, а все автобусные рейсы из Крыма в Россию отменены.

Об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на «Российские железные дороги» и автобусные перевозчики.

«Прекращена продажа билетов на поезда в Крым», - говорится в сообщении.

Также стало известно, что из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Также скованы и все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.

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