Появилось видео фуры, взорвавшейся на Крымском мосту

Появилось видео фуры, взорвавшейся на Крымском мосту2
- 8.10.2022, 13:32
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Грузовик прошел проверку на российском полицейском посту.
Фура, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту, могла выехать из Краснодара.
Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает ТСН.
Так, в Сети опубликовали видео, как грузовик утром, 8 октября, остановился на полицейском посту для проверки. Во время осмотра в фуре не было обнаружено подозрительных предметов. Через несколько минут, судя по камерам наблюдений, грузовик взорвался во время движения.
Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В результате пожара разрушены железнодорожное и автомобильное полотно. Движение по мосту перекрыто.