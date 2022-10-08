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Появилось видео фуры, взорвавшейся на Крымском мосту

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  • 8.10.2022, 13:32
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Появилось видео фуры, взорвавшейся на Крымском мосту

Грузовик прошел проверку на российском полицейском посту.

Фура, которая, вероятно, взорвалась на Крымском мосту, могла выехать из Краснодара.

Об этом пишут российские Telegram-каналы, сообщает ТСН.

Так, в Сети опубликовали видео, как грузовик утром, 8 октября, остановился на полицейском посту для проверки. Во время осмотра в фуре не было обнаружено подозрительных предметов. Через несколько минут, судя по камерам наблюдений, грузовик взорвался во время движения.

Рано утром 8 октября на Крымском мосту произошел пожар, возникший в результате взрыва. В результате пожара разрушены железнодорожное и автомобильное полотно. Движение по мосту перекрыто.

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