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В Иловайске ВСУ ликвидировали железнодорожный состав оккупантов

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  • 8.10.2022, 14:27
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В Иловайске ВСУ ликвидировали железнодорожный состав оккупантов

Теперь у них большие проблемы со снабжением.

В Иловайске Донецкой области в ночь на субботу, 8 октября, прогремели взрывы на железной дороге, которую используют оккупанты РФ.

В результате начался сильный пожар. В Сети очевидцы обнародовали видео, пишет «Главред».

Как пишут росСМИ, в оккупированном Иловайске произошло шесть взрывов. Утверждается, что ВСУ нанесли удар с помощью M142 HIMARS.

По данным очевидцев, в Иловайске был уничтожен топливный склад врага - железнодорожные цистерны.

Информацию о взрывах в Иловайске подтвердил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Не только цистерны. Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации ночью. У оккупантов теперь большие проблемы со снабжением с обеих сторон», - написал он.

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