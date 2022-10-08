Из Беларуси уходит очередная IT-компания 8.10.2022, 14:55

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Сотрудники будут релоцированы в зарубежные офисы.

Геймдев-компания российского происхождения Playrix покидает рынки Беларуси и России из-за войны в Украине. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на письмо ее основателей к сотрудникам.

По словам Игоря и Дмитрия Бухманов, Playrix закроет все свои офисы в Беларуси и России, а также прекратить операционную деятельность в этих странах. Базирующиеся здесь сотрудники будут релоцированы в зарубежные офисы Playrix.

Причины такого решения не уточняются. Украинское издание полагает, что оно связано с недавно объявленной в России мобилизацией.

Игорь Бухман в мартовском интервью Forbes назвал происходящее в Украине «трагедией» и призвал остановить войну. Позже братья попросили издание не называть их «россиянами».

В Playrix работают около 4000 сотрудников, из них по 1,5 тысячи — в России и Украине. В 2019 году компания вступила в ПВТ и вложилась в белорусскую студию Vizor Games. В минском офисе в начале 2022 года работали около 100 человек. Годовая выручка компании составляет $2,7 млрд. Она является четвертым по величине паблишером в мире после Tencent, NetEase и Activision.

В августе появилась информация об увольнениях в белорусском подразделении Playrix. На тот момент речи о закрытии офиса не шло.

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