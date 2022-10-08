закрыть
8 октября 2022, суббота, 16:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин сменил командующего войсками РФ в Украине

8
  • 8.10.2022, 15:32
  • 11,174
Путин сменил командующего войсками РФ в Украине

Причины решения не были названы.

В субботу, 8 октября, генерала Сергея Суровикина назначили командующим войсками РФ в Украине.

Об этом заявили в министерстве обороны РФ, сообщает nv.ua со ссылкой на российские СМИ.

Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

В РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России
Что показало сравнение потерь офицеров ВСУ и армии России Юрий Бутусов
У Лукашенко закончились холуи
У Лукашенко закончились холуи Артем Черников
Беларускія Фермапілы
Беларускія Фермапілы Андрэй Шарэнда