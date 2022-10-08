Путин сменил командующего войсками РФ в Украине 8 8.10.2022, 15:32

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Причины решения не были названы.

В субботу, 8 октября, генерала Сергея Суровикина назначили командующим войсками РФ в Украине.

Об этом заявили в министерстве обороны РФ, сообщает nv.ua со ссылкой на российские СМИ.

Причины такого решения не были озвучены. Вероятно, это связано с провалами российской армии на территории Украины.

В конце июня 2022 года Суровикин стал командующим южной группировкой российских войск в Украине. Она вела наступление в Золотом и Горском Луганской области.

До Украины Суровикин был командующим российской группировкой в Сирии, затем в 2017 году Путин назначил его главой ВКС.

В РФ также сменили командующего войсками Восточного военного округа. По данным базы Единого госреестра юрлиц РФ им стал генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

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