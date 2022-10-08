Украинская авиация ударила по российским системам ПВО на Херсонщине 8.10.2022, 16:39

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Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении динамично развивается.

Украинская авиация ночью нанесла удары по системам противовоздушной обороны оккупантов в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Оперативного командования «Пивдень» Владислав Назаров.

По его словам, ситуация на Южнобугском направлении остается напряженной с динамичным развитием на разных направлениях. Силы обороны Украины удерживают контроль и инициативу.

- Украинская авиация отработала ночью по системам противовоздушной обороны противника в Бериславском и Каховском районах, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 218 огневых заданий. Результаты доразведываются, - сказал Назаров.

Пресс-секретарь добавил, что противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий и сдерживания развития наступления подразделений Сил обороны.

Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетный удары, обстреливать тяжелой артиллерией позиции Вооруженных сил Украины, территории прилегающих к линии фронта громад, тыловые регионы Украины.

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