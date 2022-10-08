ВСУ полностью зачистили от россиян Шевченковку Херсонской области

ВСУ полностью зачистили от россиян Шевченковку Херсонской области2
- 8.10.2022, 18:23
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В украинский населенный пункт доставляют гуманитарную помощь и пенсии.
Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
- Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова развевается украинский флаг, – написал глава ОВА.
Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, «которые терроризировали и убивали».
В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.
Информация о том, что украинские войска вошли в данный населенный пункт, появилась 3 октября.