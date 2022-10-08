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ВСУ полностью зачистили от россиян Шевченковку Херсонской области

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  • 8.10.2022, 18:23
  • 2,580
ВСУ полностью зачистили от россиян Шевченковку Херсонской области

В украинский населенный пункт доставляют гуманитарную помощь и пенсии.

Вооруженные Силы Украины освободили от российских оккупантов село Шевченковка Херсонской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

- Благодаря ВСУ над этим населенным пунктом снова развевается украинский флаг, – написал глава ОВА.

Он подчеркнул, что в селе уже нет российских оккупантов, «которые терроризировали и убивали».

В населенный пункт сейчас привозят гуманитарную помощь, люди получат пенсии и другие денежные выплаты, сообщил Янушевич.

Информация о том, что украинские войска вошли в данный населенный пункт, появилась 3 октября.

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