Российские военные массово сдаются в плен в Украине 1 8.10.2022, 20:01

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С 18 сентября по 8 октября украинский проект «Хочу жить» получил более 2,5 тысяч обращений от россиян.

Количество звонков от российских военнослужащих на украинскую «горячую линию» по поводу сдачи в плен постоянно растет. Об этом сообщил спикер украинского проекта «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко.

- Тенденция увеличения звонков есть. По состоянию на сегодня более двух с половиной тысяч обращений. Проект стартовал 18 сентября, вот за этот период. К нам звонят как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, а также их семьи, то есть абсолютно разные звонки, - отметил Матвиенко.

Он отметил, что Украина готова принять каждого российского военнослужащего, который желает добровольно сдаться в плен.

- Украина неуклонно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными. А именно: они получают трехразовое питание, медицинскую помощь, регулярные звонки к родным и близким, также юридическую поддержку от международных организаций. Если это необходимо, также выдается им одежда и они еще могут работать, как для самообеспечения, частично. Мы готовы принять каждого военнослужащего РФ, желающего добровольно сдаться в плен, - подчеркнул Матвиенко.

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