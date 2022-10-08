Российские военные массово сдаются в плен в Украине

Российские военные массово сдаются в плен в Украине1
- 8.10.2022, 20:01
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С 18 сентября по 8 октября украинский проект «Хочу жить» получил более 2,5 тысяч обращений от россиян.
Количество звонков от российских военнослужащих на украинскую «горячую линию» по поводу сдачи в плен постоянно растет. Об этом сообщил спикер украинского проекта «Хочу жить» Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Виталий Матвиенко.
- Тенденция увеличения звонков есть. По состоянию на сегодня более двух с половиной тысяч обращений. Проект стартовал 18 сентября, вот за этот период. К нам звонят как военнослужащие, так и потенциально мобилизованные, а также их семьи, то есть абсолютно разные звонки, - отметил Матвиенко.
Он отметил, что Украина готова принять каждого российского военнослужащего, который желает добровольно сдаться в плен.
- Украина неуклонно выполняет все Женевские конвенции, касающиеся обращения с военнопленными. А именно: они получают трехразовое питание, медицинскую помощь, регулярные звонки к родным и близким, также юридическую поддержку от международных организаций. Если это необходимо, также выдается им одежда и они еще могут работать, как для самообеспечения, частично. Мы готовы принять каждого военнослужащего РФ, желающего добровольно сдаться в плен, - подчеркнул Матвиенко.