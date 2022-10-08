Украинские воины сбили российский «Аллигатор»2
- 8.10.2022, 20:23
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Стоимость такого вертолета достигает 16 миллионов долларов.
Украинские воины сбили очередной российский Ка-52 «Аллигатор». Вражеский вертолет ликвидировали воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады («Закарпатский легион»). Видео появилось в Facebook бригады.
- Новый боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор». Гордость России... Долетался!,- говорится в сообщении.
Стоимость российского вертолета Ка-52 достигает 16 млн долларов. Его применяют для разведки местности, целеуказаний и координации действий группы боевых вертолетов. «Аллигатор» способен поражать бронетехнику, живую силу и воздушные цели на поле боя. На кадрах видео видно куски лома, в который ВСУ превратили вертолет оккупантов.