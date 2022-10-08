Подоляк: В России сейчас может произойти криминальная революция 8.10.2022, 22:54

5,200

В РФ назревает скандал между Минобороны России и ФСБ.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в России может произойти «криминальная революция», а Путина может устранить военный криминалитет, ведь в РФ сейчас назревает скандал между Минобороны России и ФСБ, пишет ТСН.

- Россия заходила с концепцией 3-дневной или 7-дневной войны. Однако война длится уже 7 месяцев, там объявили мобилизацию, у РФ нет друзей в международном сообществе. Россия по всему миру ищет оружия и получает иранские беспилотники, которыми еще может хоть какое-то время воевать, но здесь уже возникает вопрос, а что они делают вообще? Эффект Путина — это всегда был блеф и «понты». Попытка выдать желаемое за действительность и им это действительно удавалось, особенно среди европейских стран, – подчеркнул Подоляк.

Советник Офиса президента Украины отметил, что сейчас в России ищут виновных в провале так называемой «спецоперации».

- И сейчас есть много вопросов к Путину. И военные, если бы они были более решительны и развернули свои пушки против ФСБ. Потому что российские военные сейчас в сложной ситуации из-за ФСБ. Это же их разведка говорила, что «Украина стоит на коленях и готова с цветами встречать российскую армию, Украина не будет сопротивляться». Сейчас ФСБ все промахи хочет списать на российский генералитет. Но разведывательную информацию давала именно ФСБ, — пояснил Подоляк.

Михаил Подоляк отметил, что в России сейчас может произойти «криминальная революция».

- В России сейчас может произойти криминальная революция. Но не классического криминалитета, а военного, зарабатывавшего на поставках оружия, спецоперациях в Сирии, Центральной Африке. Эти люди могут получить контроль над Кремлем и тогда для жизни Путина может быть определенная угроза. Все, что сейчас происходит в Крыму, свидетельствует о том, что РФ вовлекается в тяжелый конфликт и многие из них из этого не выйдут, — пояснил Подоляк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».