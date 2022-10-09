На оккупированной Херсонщине больницы не могут справиться с потоком раненых россиян 9.10.2022, 1:12

В Херсонской области оккупанты несут значительные потери.

На оккупированной части Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

- Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов, - отмечается в сводке ВСУ.

Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков.

- В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал, - сказано в сводке.

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