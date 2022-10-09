На оккупированной Херсонщине больницы не могут справиться с потоком раненых россиян
- 9.10.2022, 1:12
В Херсонской области оккупанты несут значительные потери.
На оккупированной части Херсонской области больницы не могут справиться с потоком раненых российских захватчиков. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
- Противник продолжает нести потери. Местные больницы во временно оккупированных районах Херсонской области не могут справиться с потоком раненых оккупантов, - отмечается в сводке ВСУ.
Также подтверждено прибытие в детскую клиническую больницу в городе Лисичанск Луганской области до тридцати раненых захватчиков.
- В указанное учреждение направлен дополнительный медперсонал, - сказано в сводке.