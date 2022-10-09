Россия нанесла массированный ракетный удар по Запорожью 7 9.10.2022, 8:52

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Разрушены дома, погибли 17 мирных жителей.

Около 2 часов ночи 9 октября российские военные нанесли массированный ракетный удар по Запорожью.

В результате атаки по Запорожье разрушены жилые дома.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, пишет «Общественное. Запорожье».

«В результате вражеской атаки пострадали жилые дома. Возник пожар. Информация о пострадавших выясняется. На месте уже работают соответствующие службы».

На появляющихся в социальных сетях фото видно, что в одном из домов обрушилось несколько этажей. По состоянию на 6 часов утра известно о 17 погибших.

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