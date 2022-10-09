СМИ: Водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика «использовали вслепую» 4 9.10.2022, 9:12

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Стали известны новые факты о семье Юсубовых, которая владела фурой.

Водитель взорвавшегося на Крымском мосту грузовика, выполнял интернет-заказ на перевозку удобрений и не знал о запланированном, пишет РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Предположительно, мужчину «использовали вслепую».

Телеграм-канал Baza опубликовал видео с мужчиной 1996 года рождения, который называет себя владельцем грузовика. По словам Самира Юсубова, фура была оформлена на него, однако пользовался ей двоюродный брат его отца — Махир Юсубов.

Как пишет Baza, сейчас в домах родственников Самира Юсубова проходят обыски. Сам он находится за пределами РФ.

Телеграм-канал Mash сообщал ранее, что фура записана на Бориса Юсубова из Краснодара. Mash со ссылкой на родственника писал, что Юсубов продал машину до инцидента, но новый владелец не захотел оформлять ее на свое имя.

Позже канал сообщил, что за рулем грузовика мог находиться 52-летний Махир Юсубов — дядя владельца машины.

Mash утверждает, что вчера в пять утра грузовик находился в поселке Стрелка. «Расстояние между двумя последними точками маршрута можно было проехать за полчаса, но машина преодолела его за шесть», — пишет телеграм-канал.

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