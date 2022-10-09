Разведка Украины: Россияне задумали провокацию, но прокололись на незнании украинского языка

Разведка Украины: Россияне задумали провокацию, но прокололись на незнании украинского языка1
- 9.10.2022, 9:59
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Российские спецслужбы использовали технологию deepfake.
Украинская разведка сорвала провокацию российских пранкеров против гендиректора Baykar Халука Байрактара. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
По их информации, российские спецслужбы использовали технологию deepfake. Последняя базируется на искусственном интеллекте и позволяет создавать фальшивое видео, где известный человек говорит непривычные для него вещи.
Россияне попробовали связаться с Халуком Байрактором, одним из основателей и генеральным директором компании Baykar Defence, от лица премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Для этого они запустили его «видеоизображение
«Шлыгалю» пришлось ответить на вопрос пресс-секретаря, «что сегодня произошло с Крымским мостом». Но главной причиной провала стала фраза «бабье лето». Россияне перевели ее механически: «бабьє лєто». Правильно «бабине літо».