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ISW: Шойгу и Герасимова, вероятно, сняли с должностей из-за Крымского моста

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  • 9.10.2022, 10:02
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ISW: Шойгу и Герасимова, вероятно, сняли с должностей из-за Крымского моста

Кремль нацелился на высших военных чинов РФ.

Министра обороны РФ Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова, вероятно, сняли с должностей.

Как сообщили в ISW (Институте изучения войны), по неподтвержденной информации, после взрыва на Керченском мосту Кремль нацелился на некоторых высших военных чинов.

Шойгу мог заменить Тульский губернатор Алексей Дюмин, а Герасимова – замглавнокомандующий сухопутными войсками, генерал-лейтенант Александр Матовников, сообщили в ISW.

Аналитики американского Института изучения войны также прогнозируют, что именно Минобороны России сделают козлом отпущения за взрыв на Крымском мосту, чтобы отвести вину от президента РФ Владимира Путина, в адрес которого начала звучать критика.

Официального заявления Минобороны России по поводу инцидента еще не последовало. Не исключено, что Кремль приказал российскому Минобороны хранить молчание по поводу этой ситуации.

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