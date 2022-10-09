NYT: «Крымский мост бегства» стал символом растерянности армии РФ 9.10.2022, 10:22

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Подрыв важного объекта несет в себе мощный символизм.

Взрыв на Крымском мосту стал для страны-агрессора РФ не только практической проблемой, которая может нарушить логистику оккупантов, но и символом растерянности путинской армии. Несмотря на хваленную в пропаганде противовоздушную и контрдиверсионную оборону моста, в Кремле не смогли защитить важный для себя объект от взрыва.

Это в свою очередь может существенно ударить по дееспособности захватчиков на временно оккупированных территория на юге Украины. Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times.

Аналитики отмечают, что Крымский мост имеет символическое значение, поскольку он является не только важнейшей линией снабжения российских оккупантов на юге Украины, но и личной «гордостью» диктатора Владимира Путина.

Однако несмотря на его центральную роль для армии РФ и, в частности, для российской пропаганды, путинская армия не смогла защитить объект от удара.

«Взрыв символизирует беспорядок российской армии. Российские силы не смогли защитить мост, несмотря на его центральную роль в военных действиях России, его личную важность для Путина и его мощный символизм буквальной связи между Россией и Крымом», – говорится в материале.

Эксперты констатируют, что любое серьезное препятствие движению по Крымскому мосту может сильно повлиять на способность России вести войну на юге Украины, где Вооруженные силы Украины ведут все более эффективное контрнаступление.

«Мост является основным маршрутом военного снабжения, связывающим Россию с Крымом. Без него российские военные будут серьезно ограничены в своих возможностях доставлять топливо, оборудование и боеприпасы российским частям, воюющим в Херсонской и Запорожской областях», – считают аналитики.

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