The New York Times рассказала, как на «самом деле» был взорван Крымский мост 8 9.10.2022, 12:25

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Информацию изданию сообщил высокопоставленный украинский чиновник.

Несмотря на заявления Офиса украинского президента, источники западных СМИ продолжают настаивать на том, что именно Киев стоит за взрывом на Керченском мосту в Крым.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности сообщил американскому изданию The New York Times, что спецслужбы Украины для взрыва использовали бомбу, находившуюся в грузовике.

Ее привели в действие, когда автомобиль ехал по мосту. Это подтверждает официальную версию РФ.

«Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил, что за удачной атакой стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту», - отмечено в сообщении.

Ранее о том, что именно Украина стоит за взрывом, сообщили нескольких влиятельных украинских и американских изданий, включая The Washington Post. По их информации, это была спецоперация СБУ. Других деталей издания не приводили.

Комментируя взрыв на Крымском мосту, высокопоставленные украинские чиновники, включая Подоляка, сначала намекнули на то, что он мог быть осуществлен украинскими силовиками. Однако спустя несколько часов тот же Подоляк в написал в твиттере, что взрыв Крымского моста - «результат конфликта ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой».

По мнению аналитиков Института изучения войны (ISW), взрыв на мосту скажется на снабжении российской группировки в Украине. Военные эксперты полагают, что теперь проверки при въезде на мост усилятся, что замедлит прохождение военных грузов и переброску личного состава. Негативно повлияет на снабжение армии и прекращение движения по одной из двух автомобильных полос.