Amnesty International запустила кампанию в поддержку Сергея Тихановского 2 9.10.2022, 13:46

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Сергея Тихановского

Акция продлится до 30 ноября.

Международная правозащитная организация Amnesty International призывает писать письма начальнику Департамента исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси с требованием прекратить жестокое обращение и добиться полного освобождения Сергея Тихановского.

Правозащитники напоминают, что Сергей Тихановский получил 18 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Тюремная администрация постоянно подвергает его наказаниям за ложные «правонарушения», он содержится в жестоких и бесчеловечных условиях. Тихановский уже 50 дней непрерывно находится в штрафном изоляторе жодинской тюрьмы.

Правозащитники призывают всех неравнодушных людей писать письма в адрес начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина с требованием немедленно прекратить жестокое обращение с Тихановским и освободить его. Amnesty International предлагает отправлять письма на электронный адрес pismo_din@mia.by или mi.udin.oto@din.gov.by.

Кампания продлится до 30 ноября.

Amnesty International подчеркивает, что Тихановского преследуют за мирную политическую активность и он должен быть освобожден.

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