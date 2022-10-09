В Якутске пьяный мобилизованный погиб, убегая от военкомов через окно 3 9.10.2022, 14:21

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Мужчина хотел спуститься со второго этажа на покрывале.

В российском Якутске погиб мобилизованный, так и не доехав до фронта. Об очередном происшествии в рядах российских мобилизованных сообщает агентство ЯСИА.

В ночь с 8 на 9 октября из окна распределительного пункта в Кангаласе сбежал 39-летний мужчина, которого призвали по мобилизации. Он хотел спуститься со второго этажа на покрывале, но разбился. Мужчина был пьян.

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