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В Якутске пьяный мобилизованный погиб, убегая от военкомов через окно

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  • 9.10.2022, 14:21
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В Якутске пьяный мобилизованный погиб, убегая от военкомов через окно

Мужчина хотел спуститься со второго этажа на покрывале.

В российском Якутске погиб мобилизованный, так и не доехав до фронта. Об очередном происшествии в рядах российских мобилизованных сообщает агентство ЯСИА.

В ночь с 8 на 9 октября из окна распределительного пункта в Кангаласе сбежал 39-летний мужчина, которого призвали по мобилизации. Он хотел спуститься со второго этажа на покрывале, но разбился. Мужчина был пьян.

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