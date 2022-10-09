Воздушные силы ВСУ на юге Украины сбили вражеский самолет и дрон-камикадзе
- 9.10.2022, 16:07
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Вероятно, был уничтожен Су-25.
В воскресенье, 9 октября, силы противовоздушной обороны сбили российский самолет, вероятно Су-25, в Николаевской области, а также дрон-камикадзе Shahed-136, которым пытались атаковать Одессу, сообщает представитель Одесской ОВА Украины Сергей Братчук в Telegram.
Отмечается, что около 11:30 враг пытался атаковать Одессу дроном-камикадзе типа Shahed-136. Беспилотный летательный аппарат был уничтожен над морем.
В 11.00 в Николаевской области силы ПВО сбили российский самолет (вероятно Су-25, тип уточняют).